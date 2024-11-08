Izhlife: частный дом загорелся в Ижевске
Пожар в частном доме в Ижевске произошел ранним утром в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на МЧС по Удмуртии.
О случившемся рассказали очевидцы, они же и вызвали спасателей. Во время пожара в доме хозяев не оказалось. Спасателям удалось достаточно быстро справиться с огнем.
Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.
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