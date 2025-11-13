Избивают детей и пытают утюгом: банда школьников кошмарит деревню в Иркутской области

Хулиганы орудуют в поселке Большой Луг. Все они учатся в местной школе, самые младшие — в шестом классе, старшие — в девятом. Дети собрались в банду и систематически терроризируют других ребят, которые по каким-то причинам им не понравятся.

Например, одной школьнице они обожгли ноги включенным утюгом. У девочки остались большие ожоги. Другого подростка отвели в лес и избили.

Пострадавшие долго боялись рассказывать об издевательствах учителям и родителям. Они переживали, что обидчики отомстят. Однако о происшествии все-таки узнали взрослые, когда одной из учениц начали угрожать. Маленькие шантажисты просили «войти в контакт» поздней ночью. В итоге семьи жертв обратились в полицию.

Ранее в Новосибирской области старшеклассники попытались окунуть ребенка в школьный унитаз. Подростки обвинили его в краже вещей из раздевалки.