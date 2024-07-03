Избитого мужчину в Оренбурге пришлось доставать из канавы с помощью спасателей
В Оренбурге врачи скорой не смогли сами достать избитого мужчину из канавы и обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.
Мужчину, которому требовалась медицинская помощь, нашли в канаве на улице Соболева Гора. Спасатели сумели достать его оттуда и передать врачам.
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