Из-за столкновения поездов в Андалусии погибла россиянка

Жертвой железнодорожной катастрофы в Испании 18 января стала российская гражданка. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Мадриде.

Дипломаты выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким.

«Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие», — отметили в посольстве.

Столкновение на железной дороге произошло около населенного пункта Адамус в Андалусии. Состав сошел с рельс и опрокинулся на соседний путь, по которому двигался другой поезд. Из-за ЧП погиб 41 человек, порядка 30 числились без вести пропавшими. Власти Испании объявили трехдневный официальный траур.

Через несколько дней в стране произошло еще одно ЧП на железной дороге — в Каталонии пассажирский поезд столкнулся с упавшей на пути подпорной стеной. Машинист погиб, четыре человека получили серьезные травмы. Всего пострадали 37 пассажиров, большинство из них находилось в первых вагонах.