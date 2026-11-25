Из Нижегородской области выдворили 1461 нелегального мигранта
Судебные приставы Нижегородской области доставили до пунктов пропуска через госграницу 1461 нелегального мигранта за 10 месяцев 2026 года. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление ФССП.
Иностранцы нарушили российское миграционное законодательство: у многих отсутствовали документы, дающие право временно жить и работать в стране. Выдворенным гражданам закрыли въезд в Россию на ближайшие пять лет.
Большинство нарушителей — уроженцы Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.