История оставленных матерью в квартире двух маленьких сестер заинтересовала прокуратуру

Прокуратура Москвы: двух брошенных матерью детей передадут в спецучреждение

Найденных в квартире на востоке Москвы детей, которых мать оставила одних в квартире, передадут в спецучреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в квартире на Святоозерской улице нашли двух девочек двух и четырех лет.

«В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается», — подчеркнули в прокуратуре.

Теперь детей доставят в специализированные учреждения. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram
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прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram
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прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram
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По факту произошедшего Перовская межрайонная прокуратура проведет проверку. Специалисты надзорного ведомства выяснят обстоятельства и причины случившегося и дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов девочек и их дальнейшее жизнеустройство.

Источник 360.ru отмечал, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать девочек, а те сказали, что она ушла. Жительница столицы сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

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