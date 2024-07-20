История оставленных матерью в квартире двух маленьких сестер заинтересовала прокуратуру

Прокуратура Москвы: двух брошенных матерью детей передадут в спецучреждение

Найденных в квартире на востоке Москвы детей, которых мать оставила одних в квартире, передадут в спецучреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в квартире на Святоозерской улице нашли двух девочек двух и четырех лет.

«В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается», — подчеркнули в прокуратуре.

Теперь детей доставят в специализированные учреждения. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.