История оставленных матерью в квартире двух маленьких сестер заинтересовала прокуратуру
Прокуратура Москвы: двух брошенных матерью детей передадут в спецучреждение
Найденных в квартире на востоке Москвы детей, которых мать оставила одних в квартире, передадут в спецучреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в квартире на Святоозерской улице нашли двух девочек двух и четырех лет.
«В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается», — подчеркнули в прокуратуре.
Теперь детей доставят в специализированные учреждения. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
По факту произошедшего Перовская межрайонная прокуратура проведет проверку. Специалисты надзорного ведомства выяснят обстоятельства и причины случившегося и дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов девочек и их дальнейшее жизнеустройство.
Источник 360.ru отмечал, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать девочек, а те сказали, что она ушла. Жительница столицы сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.