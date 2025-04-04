Иркутский сторож напал на восьмилетнюю школьницу в подъезде

В Иркутске сотрудники полиции и отец девочки, пострадавшей от нападения мужчины, задержали злоумышленника. Местный сторож набросился на девочку утром в подъезде многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В одном из спальных районов Иркутска 3 апреля взрослый мужчина последовал за восьмилетней девочкой в подъезд и напал на нее. Школьница начала сопротивляться и стучать в двери. Испугавшись, злоумышленник выбежал, но остался поджидать ребенка на улице.

Испугавшись, девочка позвонила родителям и рассказала о случившемся. Ее отец был рядом и сразу же бросился на помощь дочери. Родитель быстро нашел обидчика школьницы.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого и доставили его в отделение. Им оказался 35-летний мужчина, который работал охранником.

«В настоящий момент сотрудники ОВД провели проверку по данному факту и передали собранные материалы в СУ СК России региона для возбуждения уголовного дела», — уточнили в полиции.

Ранее житель Орловской области зарезал 17-летнего подростка в Бурятии. Убившего подростка мужчину задержали с помощью местных жителей. Нападавшего признали невменяемым и планируют отправить на принудительное лечение.