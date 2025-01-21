Иркутские хирурги спасли подростка со взорвавшимся в груди фейерверком

Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска спасли подростка, у которого в новогоднюю ночь в груди взорвался фейерверк. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вскоре после боя курантов в травмпункт клиники поступил пациент с проникающим ранением грудной клетки. Подросток и его друзья установили фейерверк в трубу, подожгли запал и начали отбегать, но один из ребят внезапно упал от резкой боли.

Приехавшие врачи скорой помощи обнаружили инородные тела в груди пострадавшего.

«Также на снимке было видно, что разрушено ребро. <…> Ребенок был в тяжелом состоянии, при этом находился в сознании», — отметил врач отделения хирургии Сергей Мороз, который дежурил в праздничную ночь.

Медик предположил, что травму нанес фейерверк, который взрывается на высоте. Заряд пробил верхнюю одежду, кожу и проник внутрь тела.

Подросток провел в реанимации около 10 дней после операции. Сейчас он дома.

В больнице Ногинска ранее спасли 40-летнего мужчину с ножевым ранением правого бедра и большой потерей крови.