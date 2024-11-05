Инженера по обслуживанию банкоматов осудят по делу о краже 4,5 млн рублей в Пермском крае

Уголовное дело, возбужденное в отношении инженера по обслуживанию банкоматов, передали в суд Пермского края. Мужчину обвинили в краже крупной суммы, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, фигурант нелегально проникал в сейфы банкоматов, вскрывал кассеты и похищал купюры. Незаконной деятельностью он занимался в Губахе в период с марта по июнь 2024 года.
Сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей. В ближайшее время работник предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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