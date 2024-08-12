Интернет-подруга заставила девочку на Кубани зарезать котенка

На востоке Краснодарского края девочку-подростка заподозрили в жестоком обращении с котенком. Она заявила, что убила животное ради новой интернет-подруги, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Видео издевательств над котенком появилось в соцсетях, один из зрителей обратился в полицию. В ролике девочка убила животное ножом. Сотрудники отдела МВД России по Белоглинскому району устроили проверку и вычислили подозреваемую. Ею оказалась 14-летняя школьница.

«По словам ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», — сообщила пресс-служба МВД.

Жители Дмитрова, в отличие от кубанских подростков, спасли найденное на улице животное. Они наткнулись около Сретенского храма на израненного бобра и отнесли его ветеринарам.