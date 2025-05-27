Инспекторы не пропустили в Саратовскую область 15 тонн риса без маркировки

На границе Саратовской области специалисты Россельхознадзора предотвратили нелегальный ввоз крупной партии риса. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на данные организации.

В пункте пропуска «Озинки» инспекторы остановили грузовик, который ехал из Казахстана в Россию. В машине обнаружили 15 тонн риса в мешках, но на них не было необходимой маркировки. Перевозчик получил предписание вернуть груз на территорию республики, написал «СарИнформ».