Инспекторы не пропустили в Саратовскую область 15 тонн риса без маркировки

На границе Саратовской области специалисты Россельхознадзора предотвратили нелегальный ввоз крупной партии риса. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на данные организации.
В пункте пропуска «Озинки» инспекторы остановили грузовик, который ехал из Казахстана в Россию. В машине обнаружили 15 тонн риса в мешках, но на них не было необходимой маркировки. Перевозчик получил предписание вернуть груз на территорию республики, написал «СарИнформ».
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