Инспекторы ДПС спасли восемь человек при пожаре в ХМАО

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники ДПС оказали помощь спасателям в эвакуации жильцов из квартир, расположенных на 10-м этаже жилого дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Прибыв на место, полицейские обнаружили на лестничной площадке задыхающегося мужчину. Его срочно передали врачам скорой помощи. После этого правоохранители помогли спасателям вскрыть квартиры и организовать эвакуацию жильцов. В результате спасены трое взрослых и четверо детей, среди которых был младенец.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте