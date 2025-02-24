Два грузовика угодили в кювет и застряли в сугробах в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы. Об этом сайту Ura.ru сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным полиции, в пятницу, 21 февраля, экипаж ДПС заметил съехавшие в кювет большегрузы на 957-м километре автодороги Сургут — Салехард. Для устранения проблемы автоинспекторы привлекли спецтехнику.

Лейтенанты полиции Георгий Грузинов и Михаил Кавардин регулировали движение транспорта на участке трассы, пока дорожные службы совместно с сотрудниками ГИБДД вытаскивали грузовики из кювета.