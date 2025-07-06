Инспектор ГИБДД едва не погиб, спасая трех тонувших школьниц в ХМАО

Инспектор ГИБДД из Когалыма Ильнур Габидуллин едва не лишился жизни, спасая трех девочек, которые начали тонуть в водоеме. Об этом сообщил «Мускун» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.
По данным полиции, в свой выходной день Габидуллин находился с семьей на берегу Голубого озера. В какой-то момент мужчина услышал крики о помощи. Выяснилось, что две 15-летние и одна 16-летняя девочка, не умеющие плавать, начали тонуть.
Сначала правоохранитель вытащил одну девочку, но оставшиеся зацепились за него, рискуя утянуть ко дну. Жена инспектора помогла направить детям плавающие бревна, что позволило выбраться на берег. Родители школьниц поблагодарили героя-спасителя и его семью.
Зоозащитники Сургута пожаловались на держащего льва на участке блогера Магомедова
Открытый урок о начале Курской битвы прошел в школе № 29 в Химках
Лекция ко дню присоединения Астраханского ханства к России прошла в Химках
Депутат Инна Монастырская из Химок поучаствовала в форуме детских школ искусств
Девушка погибла при падении с горы Маяк в Челябинской области
«У нас всегда были добрые и своеобразные отношения». Путин — об общей истории России и США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте