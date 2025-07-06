Инспектор ГИБДД едва не погиб, спасая трех тонувших школьниц в ХМАО

Инспектор ГИБДД из Когалыма Ильнур Габидуллин едва не лишился жизни, спасая трех девочек, которые начали тонуть в водоеме. Об этом сообщил «Мускун» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным полиции, в свой выходной день Габидуллин находился с семьей на берегу Голубого озера. В какой-то момент мужчина услышал крики о помощи. Выяснилось, что две 15-летние и одна 16-летняя девочка, не умеющие плавать, начали тонуть.

Сначала правоохранитель вытащил одну девочку, но оставшиеся зацепились за него, рискуя утянуть ко дну. Жена инспектора помогла направить детям плавающие бревна, что позволило выбраться на берег. Родители школьниц поблагодарили героя-спасителя и его семью.