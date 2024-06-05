Иностранцев задержали за осквернение мемориала героям ВОВ в Мариуполе
В Мариуполе бойцы бригады «Эспаньола» задержали двоих иностранных граждан за осквернение памятника освободителям в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Ридус».
По предварительным данным, мигранты сфотографировались у мемориала, залезая на него с ногами. Они раскаялись в содеянном и извинились.
Отмечается, что против одного из мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о депортации семей задержанных из России.
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