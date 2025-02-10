Иностранца, застрявшего в мусоропроводе в Москве, вытащили из ловушки

Источник 360.ru: застрявшего в мусоропроводе иностранца в Москве спасли

В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину спасли и увезли на скорой. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось в одном из домов на Славянском бульваре. Очевидцы услышали крики иностранца со стороны мусоропровода.

Выяснилось, что мужчина застрял между техническим и первым этажами и начал кричать. Когда сверху кидали мусор, крики усиливались, отметил источник.

На место ЧП вызвали спасателей. Сначала специалисты не могли найти пострадавшего, но через некоторое время его увидели и смогли вытащить. После мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голеностопа и ушибы.

Похожая история произошла в 2022 году. Жительница Москвы тоже застряла в мусоропроводе многоэтажки.