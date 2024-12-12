Иностранца задержали по подозрению в убийстве подвозившего его водителя

Приезжего из Ростовской области задержали в ХМАО по подозрению в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 35-летний мужчина планировал добраться до дачного кооператива, чтобы там занять денежные средства у своего знакомого. Фигурант поймал попутную машину, однако расплатиться за поездку не смог. В ходе разгоревшегося конфликта подозреваемый схватил нож и нанес водителю смертельные ранения.

Предполагаемого злоумышленника удалось найти благодаря вещественным доказательствам и генетическим экспертизам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.