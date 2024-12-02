Иностранца, подозреваемого в изнасиловании, задержали в Челябинской области

Правоохранители задержали в Магнитогорске иностранца, разыскиваемого в родной стане по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Челябинской области.

После запроса коллег из Казахстана сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Мужчина находился в квартире, которую арендовал вместе с родственником.

При поддержке Росгвардии жилище иностранца взяли штурмом. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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