Иностранца, подозреваемого в изнасиловании, задержали в Челябинской области
Правоохранители задержали в Магнитогорске иностранца, разыскиваемого в родной стане по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Челябинской области.
После запроса коллег из Казахстана сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Мужчина находился в квартире, которую арендовал вместе с родственником.
При поддержке Росгвардии жилище иностранца взяли штурмом. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Жилой комплекс в Новой Москве на несколько часов остался без света
Вечер танцев в стиле ретро прошел в ДК «Созвездие» Лосино-Петровского
Путин пошутил про Медведева после известной фразы про деньги
Капремонт теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском проведут в 2025 году
Администрация Лосино-Петровского встретилась с жителями села Анискино
На Сахалине суд освободил охотников за убийство краснокнижных оленей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте