Иностранца осудили за убийство шестилетней давности в Ставропольском крае
Суд в Ставропольском крае вынес приговор иностранцу, обвиняемому в убийстве и покушении. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено весной 2018 года в селе Левокумском. В ходе конфликта фигурант открыл стрельбу по сожительнице, ее брату и матери. Последнюю спасти не удалось.
Тогда злоумышленник скрылся, однако в январе 2023-го мужчину задержали. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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