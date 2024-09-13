Иностранца осудили за убийство шестилетней давности в Ставропольском крае

Суд в Ставропольском крае вынес приговор иностранцу, обвиняемому в убийстве и покушении. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено весной 2018 года в селе Левокумском. В ходе конфликта фигурант открыл стрельбу по сожительнице, ее брату и матери. Последнюю спасти не удалось.

Тогда злоумышленник скрылся, однако в январе 2023-го мужчину задержали. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.