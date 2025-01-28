Иностранца арестовали за пьяное ДТП на угнанной машине в Петербурге

Административный арест назначили 27-летнему гражданину одной из стран Центральной Азии за ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, мигрант, находясь в состоянии опьянения, похитил внедорожник, на котором впоследствии протаранил несколько припаркованных машин.

Автомобилиста арестовали на 11 суток. Кроме того, по факту угона было возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что фигурант находился в федеральном розыске за незаконное пересечение границы.