Иностранца арестовали за пьяное ДТП на угнанной машине в Петербурге
Административный арест назначили 27-летнему гражданину одной из стран Центральной Азии за ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По версии следствия, мигрант, находясь в состоянии опьянения, похитил внедорожник, на котором впоследствии протаранил несколько припаркованных машин.
Автомобилиста арестовали на 11 суток. Кроме того, по факту угона было возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что фигурант находился в федеральном розыске за незаконное пересечение границы.
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