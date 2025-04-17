Иностранный гражданин ответит в суде за нападение на мужчину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Уроженец другой страны окажется на скамье подсудимых после январского инцидента в Автозаводском районе, написало НИА «Нижний Новгород».
По данным регионального СУ СК, 5 января 2025 года на автодороге произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. Во время ссоры мужчина ударил оппонента ножом в плечо. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшему удалось избежать трагических последствий.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого поместили под домашний арест. Собрав доказательства, следствие направило материалы дела в суд для рассмотрения.
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