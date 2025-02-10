Иностранец в Москве застрял в мусоропроводе и начал истошно кричать

В доме на западе Москвы мужчина застрял в мусоропроводе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина иностранец. Он находится между техническим и первым этажами. Кричит что-то не на русском языке. Когда кто-то выбрасывает мусор сверху, то кричит громче. На место происшествия уже прибыли спасатели.

«Не понятно. Застрял или на него что-то упало в мусоропроводе», — рассказал очевидец.

UPD: прибывшие на место спасатели выяснили, что застряли два человека. Они просят помощи. Находятся между техническим и первым этажами. При этом застрявших нигде не видно, только слышно.

Похожая ситуация случилась на юге столицы в 2022 году. Москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки. Соседи решили самостоятельно вызволить ее из ловушки. Только спустя несколько безуспешных попыток им удалось вытащить женщину из трубы.