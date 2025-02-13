Иностранец предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим на ЗСД в Петербурге

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего иностранца, направили в Московский районный суд Петербурга. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло аварию. Об этом сообщил «Питер ТВ».

По версии следствия, мужчина за рулем «Газели» столкнулся с автомобилем Ford Transit. Он создал препятствие, перестраиваясь на ЗСД.

Водитель иномарки получил серьезные травмы. В ближайшее время автомобилист предстанет перед судом.

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