Иностранец предстанет перед судом за ДТП с пострадавшим на ЗСД в Петербурге

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего иностранца, направили в Московский районный суд Петербурга. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло аварию. Об этом сообщил « Питер ТВ ».

По версии следствия, мужчина за рулем «Газели» столкнулся с автомобилем Ford Transit. Он создал препятствие, перестраиваясь на ЗСД.

Водитель иномарки получил серьезные травмы. В ближайшее время автомобилист предстанет перед судом.