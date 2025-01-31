Иностранец пострадал в ДТП при попытке уйти от погони ГАИ в Казани

Иностранец устроил аварию при попытке уйти от полицейской погони в Казани. Подробности сообщил сайт Inkazan.ru.
По данным полиции, внимание стажей порядка привлек водитель машины LADA. Правоохранители организовали преследование, во время которого миновали семь улиц.
Уже на пересечении с улицей Меховщиков автомобилист потерял управление, из-за чего легковушка врезалась в препятствие и несколько раз прокрутилась. Нарушителю и его пассажиру потребовалась госпитализация.
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