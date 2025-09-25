Иностранец попал под статью за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Нижегородской области

В Лукояновском округе Нижегородской области пресекли попытку дачи взятки сотруднику дорожно-патрульной службы. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

На втором километре автодороги Лукоянов — Гагино экипаж ДПС остановил грузовик Shacman. За рулем находился 38-летний иностранец. Полицейский обнаружил, что у водителя нет действующей страховки, он нарушает режим труда и ведет неисправную машину.

Автомобилист попытался дать правоохранителю взятку в размере двух тысяч рублей, однако инспектор отказался и передал информацию в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело.