Иностранец попал под подозрение в краже украшений в Ленинградской области

В Ленинградской области иностранного гражданина подозревают в краже украшений из двух частных домов на общую сумму более 800 тыс. рублей. Об этом пишет Neva.Today .

По данным полиции, в одном из СНТ Кировского района злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму, и вынес ювелирные изделия на 540 тыс. рублей. Второй эпизод произошел в деревне Низино (Ломоносовский район), где преступник разбил окно и похитил украшения, серебряные приборы и часы на 306 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний гражданин сопредельного государства. Во время обыска в гостинице, где он проживал, полиция обнаружила часть похищенного имущества.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.