Иностранец получил 11 лет колонии за перевозку крупной партии наркотиков в Свердловской области

Красноуфимский райсуд в Свердловской области вынес приговор иностранцу по делу о распространении наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, машину фигуранта остановили на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, в автомобиле обнаружили крупную партию запрещенных веществ.

Мужчине назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Также ему запретили управлять транспортом на 2,5 года.