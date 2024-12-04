Инормарка сбила пешехода и врезалась в маршрутку в Волгоградской области
В Волжском произошла авария с участием Skoda, маршрутки и пешехода. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
На улице 7-я Автодорога водитель иномарки сначала на пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила проезжую часть, а потом врезался в стоящую маршрутку.
В результате аварии пострадала только пешеход, ее доставили в больницу. Проводится проверка.
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