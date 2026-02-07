Иномарка вылетела в сугроб после ДТП с отечественной легковушкой в Марий Эл
Дорожная авария произошла в поселке Медведево (Марий Эл). Подробности сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на данные ГАИ региона.
По информации полиции, 35-летняя женщина, управляя «Ладой Веста», не пропустила машину BMW. В результате ДТП иномарка вылетела в сугроб.
Автомобилистка получила травмы. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.
