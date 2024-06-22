Иномарка вылетела на встречку на самарское трассе. Двое погибли

МВД: два человека погибли в ДТП в Самарской области

На трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла днем 22 июня в Кинель-Черкасском районе. Автомобиль Ravon Gentra ехал по трассе в направлении Похвистнево.

«В пути следования не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Datsun on-DO под управлением водителя 1961 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили ранения. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.

Ранее массовое ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области. На дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля: Toyota, Mitsubishi и Ford. Виновник аварии погиб на месте, два человека пострадали.