Иномарка вылетела на тротуар и задавила пешехода в Новосибирске

Пешеход стал жертвой ДТП в Новосибирске. Авария произошла в среду, 9 апреля, на улице Свердлова. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля Toyota на большой скорости вылетел с дороги на тротуар, где шел мужчина. Пешеход получил смертельные травмы. Личность погибшего устанавливается.

Виновник происшествия отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Против водителя составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.