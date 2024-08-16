Иномарка врезалась в забор в Казани

Легковой автомобиль протаранил забор у музея Боратынского на улице Муштари в Казани утром 16 августа. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла у дома № 25 по улице Горького. Мужчина за рулем иномарки Mercedes врезался в забор культурного учреждения, само здание не повредилось.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.