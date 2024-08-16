Иномарка врезалась в забор в Казани
Легковой автомобиль протаранил забор у музея Боратынского на улице Муштари в Казани утром 16 августа. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.
По предварительным данным, авария произошла у дома № 25 по улице Горького. Мужчина за рулем иномарки Mercedes врезался в забор культурного учреждения, само здание не повредилось.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.
Участник СВО из Подольска Игорь Башкин получил вторую медаль «За отвагу»
Свыше 335 тысяч литров лимонадов произвели в Подмосковье за полгода
В Киеве сняли БМП с памятника воинам-афганцам
На западе Москвы создадут более 39 тысяч рабочих мест
Новую схему мошенничества с платформой YouTube выявили в Подмосковье
Праздник спортивных достижений ко Дню физкультурника провели в Воскресенске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте