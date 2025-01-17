Иномарка влетела в толпу фанатов после матча КХЛ в Новосибирске

Иномарка влетела в толпу болельщиков возле ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГАИ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», — сообщили в ГАИ.

Очевидцы рассказали, что толпа людей поднялась к остановке в начале Октябрьского моста на момент аварии. Водитель иномарки перестроился в среднюю полосу, а машина справа резко поехала на него. Ему пришлось совершить маневр, которые и привел к наезду, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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