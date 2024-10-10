Иномарка влетела в опору ЛЭП в Свердловской области

В Алапаевске Toyota на скорости влетела в опору ЛЭП. Один человек погиб. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, молодой человек за рулем иномарки не справился с управлением, протаранил ограждение и врезался опору. Все четыре находившиеся в машине человека не были пристегнуты и серьезно пострадали. Их доставили в больницу, где 23-летняя пассажирка умерла, несмотря на помощь врачей. Проводится проверка.