Иномарка сгорела на северо-западе Санкт-Петербурга | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:08 Иномарка сгорела на северо-западе Санкт-Петербурга

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Легковой автомобиль сгорел в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 3 мая. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило иномарку Hyundai, огонь быстро уничтожил все сгораемые части. В результате возгорания никто не пострадал.

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Отмечается, что участие в тушении автомобиля принимали 10 сотрудников МЧС и две спецмашины. Через 10 минут после вызова пожар был ликвидирован, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».