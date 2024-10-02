Иномарка сбила в Оренбурге женщину с коляской
В Оренбурге произошла авария, в которой пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на полицию региона.
Женщина с коляской переходила дорогу по переходу, когда ее сбил Hyundai. От удара пешеход отлетела на несколько метров. Женщину и ее ребенка госпитализировали, проводится проверка.
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