Иномарка сбила школьницу в Петербурге | 360°

07 мая 2024, 19:12
Иномарка сбила школьницу в Петербурге
Двенадцатилетняя школьница попала под колеса легкового автомобиля во дворе на Авиаконструкторов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем иномарки Renault Duster не заметил на внутридворовой территории девочку и сбил ее.
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Как сообщил сайт Piter.TV, пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Санкт-Петербург
ДТП
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