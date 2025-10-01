Иномарка сбила школьника в Пензенской области

Ребенок попал под колеса автомобиля в городе Заречном. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Заречной. Об этом ИА «Пенза Пресс» сообщили в управлении Госавтоинспекции по Пензенской области.
По предварительной информации, 62-летний мужчина за рулем машины марки Toyota сбил мальчика школьного возраста. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводится процессуальная проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
