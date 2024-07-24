Иномарка сбила ребенка в Ленобласти

Пятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Daewoo Nexia не заметил несовершеннолетнего, который перебегал дорогу без сопровождения взрослых, и сбил его.

Отмечается, что ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.