Иномарка сбила ребенка в Ленобласти
Пятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Daewoo Nexia не заметил несовершеннолетнего, который перебегал дорогу без сопровождения взрослых, и сбил его.
Отмечается, что ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
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