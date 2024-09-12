Иномарка сбила ребенка на велосипеде в Петербурге

Трехлетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Haval при выезде с парковки Ленинградской больницы не заметила мальчика, который ехал на велосипеде, и сбила его. Ребенка с сотрясением головного мозга и ссадинами доставили в больницу.

Отмечается, что в момент аварии на мальчике была одежда со светоотражающими элементами.