Иномарка сбила ребенка на велосипеде в Петербурге

Трехлетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Haval при выезде с парковки Ленинградской больницы не заметила мальчика, который ехал на велосипеде, и сбила его. Ребенка с сотрясением головного мозга и ссадинами доставили в больницу.
Отмечается, что в момент аварии на мальчике была одежда со светоотражающими элементами.
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