Иномарка сбила подростка на велосипеде в Ноябрьске
Подросток попал под колеса легкового автомобиля по улице Новоселов в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил несовершеннолетнего, который пересекал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.
Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
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