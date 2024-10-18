Иномарка сбила пешехода на зебре в Саратове

В четверг, 17 октября, в Октябрьском районе Саратова сбили 17-летнюю девушку. Об этом сообщил сайт sarinform.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
ДТП случилось в 19:00 на улице Клочкова, неподалеку от 3-го Паркового проезда. Автомобиль Kia Ceed, за рулем которого сидел 66-летний пенсионер, сбил девушку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в больницу.
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