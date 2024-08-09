Иномарка сбила мать с ребенком в Ростовской области

Девушка вместе со своей годовалой дочерью попала под колеса легкового автомобиля в поселке Чертково Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Kia Rio не заметил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Петровского, и сбил их.

Отмечается, что пострадавшие получили различные травмы, их доставили в больницу.

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