Иномарка сбила мать с ребенком в Ленобласти
Мать с годовалым ребенком попали под колеса легкового автомобиля в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «КП-Санкт-Петербург».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Ford Fiesta не заметил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. Врачи диагностировали у них переломы ребер, травмы головы и рук.
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