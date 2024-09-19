Иномарка сбила мать с ребенком в Ленобласти

Мать с годовалым ребенком попали под колеса легкового автомобиля в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «КП-Санкт-Петербург».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Ford Fiesta не заметил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. Врачи диагностировали у них переломы ребер, травмы головы и рук.