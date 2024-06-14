Иномарка сбила курьера на велосипеде в Перми

Велокурьер попал под колеса легкового автомобиля в центре Перми на улице Революции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Audi не уступила дорогу велокурьеру и сбила его.

Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства.

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