Иномарка сбила двух девушек в Адлере
Две девушки попали под колеса каршерингового автомобиля на улице Эстонской в Адлере. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на полицию Краснодарского края.
По предварительным данным, 25-летняя туристка из Таганрога взяла машину в аренду. Она не справилась с управлением при повороте направо, после чего иномарка вылетела на тротуар и сбила двух девушек.
Отмечается, что пострадавших с серьезными травмами доставили в больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку.
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