Иномарка сбила двух девушек в Адлере

Две девушки попали под колеса каршерингового автомобиля на улице Эстонской в Адлере. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на полицию Краснодарского края.

По предварительным данным, 25-летняя туристка из Таганрога взяла машину в аренду. Она не справилась с управлением при повороте направо, после чего иномарка вылетела на тротуар и сбила двух девушек.

Отмечается, что пострадавших с серьезными травмами доставили в больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку.