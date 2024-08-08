Иномарка сбила двух девочек в Челябинской области

Две десятилетние девочки попали под колеса легкового автомобиля в Копейске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем иномарки Toyota Estima не заметил школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и сбил их.

Отмечается, что девочки получили различные телесные повреждения.

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