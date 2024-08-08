Иномарка сбила двух девочек в Челябинской области
Две десятилетние девочки попали под колеса легкового автомобиля в Копейске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем иномарки Toyota Estima не заметил школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и сбил их.
Отмечается, что девочки получили различные телесные повреждения.
Украинскую ракету сбили в Курской области
Более 16 миллионов человек побывали в парках Подмосковья с начала лета
Вечерние пробки в Подмосковье 8 августа составили 4 балла
«Волонтеры Подмосковья» собрали гумпомощь для жителей Курской области
Более 50 быков представили на выставке животных редких пород в Подмосковье
Жителей приграничного села в Белгородской области попросили временно уехать
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте