Иномарка сбила двух человек в Ростове-на-Дону
Два человека попали под колеса легкового автомобиля на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые находились на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора.
Отмечается, что пешеходы 20 и 75 лет получили различные травмы, их доставили в больницу.
Пловец из Истры Герман Зажирский стал призером Кубка России
Три российских автозавода вернулись к работе
Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
Сцену дома культуры в Молзине Богородского городского округа отремонтируют
Мощный пожар произошел на предприятии в Харькове
Более 70 подмосковных компаний заключили с партнерами из 36 стран экспортные контракты
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте