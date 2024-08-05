Иномарка сбила двух человек в Ростове-на-Дону

Два человека попали под колеса легкового автомобиля на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые находились на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора.

Отмечается, что пешеходы 20 и 75 лет получили различные травмы, их доставили в больницу.