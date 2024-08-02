Иномарка сбила девочку в Нижегородской области

Одиннадцатилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в Сеченове Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулем иномарки Ravon при движении задним ходом не заметила ребенка, который ехал на велосипеде, и сбила его.

Отмечается, что девочка отделалась ссадинами на ногах. Госпитализация ей не потребовалась.

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