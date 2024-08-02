Иномарка сбила девочку в Нижегородской области
Одиннадцатилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в Сеченове Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулем иномарки Ravon при движении задним ходом не заметила ребенка, который ехал на велосипеде, и сбила его.
Отмечается, что девочка отделалась ссадинами на ногах. Госпитализация ей не потребовалась.
Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 26
«Такого нету». Украинских мобилизованных оставили без обуви
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершилась
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия
Врачам скорой в Москве потребовалась помощь с 300-килограммовым мужчиной
Момент удара дрона по многоэтажке под Орлом попал на видео
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте