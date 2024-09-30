Иномарка сбила беременную женщину и троих детей в Петербурге

Утром в понедельник, 30 сентября, на проспекте Науки в Санкт-Петербурге водитель Citroen сбил на «зебре» беременную женщину и трех детей. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД региона.
По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем иномарки сбил беременную, четырехлетнего мальчика и двух 11-летних близняшек. Всех пострадавших доставили в больницу, по факту аварии начали проверку.
Еще 28 пунктов сбора гумпомощи открыли в рамках акции «Подольск помогает»
Спортсмены из Подольска победили на соревнованиях по верховой езде в Москве
На Западе отметили холодный прием Зеленского в США
Новый детский сад на 200 мест построят в Люберцах в 2025 году
Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум
Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте