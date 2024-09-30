Иномарка сбила беременную женщину и троих детей в Петербурге

Утром в понедельник, 30 сентября, на проспекте Науки в Санкт-Петербурге водитель Citroen сбил на «зебре» беременную женщину и трех детей. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД региона.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем иномарки сбил беременную, четырехлетнего мальчика и двух 11-летних близняшек. Всех пострадавших доставили в больницу, по факту аварии начали проверку.

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